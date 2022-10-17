У Донецьку з'являються нові дані про поранених під час обстрілу

Внаслідок ранкового обстрілу Кіровського району окупованого Донецька 17 жовтня поранено троє людей. Як заявив голова окупаційної адміністрації Олексій Кулемзін, в районі селища шахти Лідіївка поранення отримали три пасажири автобуса №41.



Двох жінок госпіталізовано до міської лікарні №24, одного чоловіка госпіталізовано до лікарні ім. Калініна.



У Київському районі поранено жінку в одному з приватних будинків. Її госпіталізували до лікарні №6.



У Петрівському районі поранено чоловіка та жінку. Їх також госпіталізували.