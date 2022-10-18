Ракетний обстріл Миколаєва: Знищено квітковий ринок, загинув чоловік

Фото: Telegram / Віталій Кім

Вночі російська армія здійснила ракетний обстріл Миколаєва, загинув чоловік. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Вночі Миколаїв знову обстріляли ракети С-300. Є попадання у двоповерховий будинок. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-розшукові роботи продовжуються», - розповів він.



За його словами, станом на 6:20 у місті відновлено електропостачання.



Також через обстріл знищено квітковий ринок, пошкодження отримали багатоповерхові житлові будинки, сквер.



Як повідомили у прес-службі командування «Південь», уночі, з 17 на 18 жовтня, противник атакував Миколаївську область безпілотниками-камікадзе. Чотири дрони збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», ще один Силами територіальної оборони.



Крім цього, вночі внаслідок удару по території Ольшанської громади пошкоджено критичну інфраструктуру. Постраждалих немає.