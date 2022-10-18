Ракетный обстрел Николаева: Уничтожен цветочный рынок, погиб мужчина

Фото: Telegram / Виталий Ким

Ночью российская армия совершила ракетные обстрелы Николаева, погиб мужчина. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Ночью Николаев снова был обстрелян ракетами С-300. Есть попадание в двухэтажный дом. Под завалами найдено тело мужчины, спасательно-розыскные работы продолжаются», - рассказал он.



По его словам, по состоянию на 06:20 в городе возобновлено электроснабжение.



Также из-за обстрелов уничтожен цветочный рынок, повреждения получили многоэтажные жилые дома, сквер.



Как сообщили в пресс-службе командования «Юг», ночью, с 17 на 18 октября, противник атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе. Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг», еще один воинами Сил территориальной обороны.



Кроме этого, ночью в результате удара по территории Ольшанской громады повреждена критическая инфраструктура. Пострадавших нет.