Приймають до 31 грудня: «ДНР» встановила курс гривні до рубля

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території можна здійснювати розрахунки у гривні.



Як заявив «ЦРБ ДНР», 18 жовтня набула чинності «ухвала».



«При розрахунках в українській гривні застосовується курс у розмірі 1,25 російського рубля за одну українську гривню. Цей курс використовується при розрахунках фізичних осіб з юридичними особами та фізичними особами — підприємцями за товари, роботи та послуги», — йдеться у «документі».



Також повідомляється, що «ЦРБ ДНР» та «філії іноземних банків» приймають від фізосіб та компаній отриману при розрахунках готівкову українську гривню. Далі проводиться її конвертація у безготівковий російський рубль із зарахуванням його на банківський рахунок у російських рублях за курсом 1,25 російського рубля за одну українську гривню.



Крім того, у групуванні нагадали про «закон» РФ про «прийняття» «нового суб'єкта». По ньому до 31 грудня «на території ДНР допускається обіг національної грошової одиниці України — гривні та здійснення розрахунків як у рублях, так і у гривнях на вибір платника».