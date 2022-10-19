Приймають до 31 грудня: «ДНР» встановила курс гривні до рубля

19 жовтня 2022, 12:07

Приймають до 31 грудня: «ДНР» встановила курс гривні до рубля

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території можна здійснювати розрахунки у гривні.

Як заявив «ЦРБ ДНР», 18 жовтня набула чинності «ухвала».

«При розрахунках в українській гривні застосовується курс у розмірі 1,25 російського рубля за одну українську гривню. Цей курс використовується при розрахунках фізичних осіб з юридичними особами та фізичними особами — підприємцями за товари, роботи та послуги», — йдеться у «документі».

Також повідомляється, що «ЦРБ ДНР» та «філії іноземних банків» приймають від фізосіб та компаній отриману при розрахунках готівкову українську гривню. Далі проводиться її конвертація у безготівковий російський рубль із зарахуванням його на банківський рахунок у російських рублях за курсом 1,25 російського рубля за одну українську гривню.

Крім того, у групуванні нагадали про «закон» РФ про «прийняття» «нового суб'єкта». По ньому до 31 грудня «на території ДНР допускається обіг національної грошової одиниці України — гривні та здійснення розрахунків як у рублях, так і у гривнях на вибір платника».

Читайте також:

Угруповання «ЛНР» повністю вивело з обігу гривню

Ще за темою

Організації
ДНР
Інше
Війна Гривня Гроші

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:31
Жителі Донецька отримали смс про евакуацію. «ДНР» заявила про технічні несправності
12:07
Приймають до 31 грудня: «ДНР» встановила курс гривні до рубля
11:45
В'їзд для цивільних осіб на окуповану частину Херсонщини закривається на 7 днів
10:34
Черги на теплохід та огляди з собаками: З Херсона почали вивозити людей
09:50
Окупанти планують перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів Херсонщини
09:30
«ДНР» заявила про поранення двох мешканців Донецька за добу
09:23
ЗСУ відбили атаку військ РФ на деокуповану Білогорівку — Гайдай
08:38
Вночі Енергодар обстріляли, пошкоджено будівлю виконкому
23:32
Знищення електростанцій в Україні — головне за день ►
23:00
Сини й дочка Кадирова побували у Маріуполі та Донецьку
21:57
Окупанти у Криму «націоналізують» майно «недружніх держав»
21:12
Херсонський напрямок: Виїзд мирного населення «забезпечать» військові РФ
20:12
Вантажівкам дозволили проїзд Кримським мостом
18:48
Щоб з'єднати Ростов та Крим: У Маріуполі окупанти будують переправу через Кальміус
18:15
Пасічник повідомив, чим займаються «прикордонники ЛНР» на кордоні з РФ
Всі новини
12:58
На Харківщині під обстріл потрапили авто швидкої допомоги
12:31
Жителі Донецька отримали смс про евакуацію. «ДНР» заявила про технічні несправності
12:07
Приймають до 31 грудня: «ДНР» встановила курс гривні до рубля
11:45
В'їзд для цивільних осіб на окуповану частину Херсонщини закривається на 7 днів
11:42
Вже звільнено чотирьох із п'яти генералів, які командували вторгненням РФ в Україну — розвідка Британії
11:34
Ракети С-300 вдарили по критичному об'єкту у Запорізькій області
11:29
Армія РФ за добу зруйнувала та пошкодила 37 цивільних об'єктів Донеччини
11:01
Кириленко розповів, які громади на Донеччині потрапили під обстріл
10:41
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову
10:34
Черги на теплохід та огляди з собаками: З Херсона почали вивозити людей
09:50
Окупанти планують перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів Херсонщини
09:30
«ДНР» заявила про поранення двох мешканців Донецька за добу
09:23
ЗСУ відбили атаку військ РФ на деокуповану Білогорівку — Гайдай
09:05
Хлорування не знадобиться: Слов'янську купили дві установки для очищення води
08:38
Вночі Енергодар обстріляли, пошкоджено будівлю виконкому
Всі новини
ВІДЕО
Черги на теплохід та огляди з собаками: З Херсона почали вивозити людей
19 жовтня, 10:34
Знищення електростанцій в Україні — головне за день ►
18 жовтня, 23:32
Зима в Україні: Як пережити холоди, обстріли ТЕЦ та відключення світла ►
18 жовтня, 22:51

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама