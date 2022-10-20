Президент Швейцарії прибув до України

В Україну сьогодні прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Про це він повідомив у своєму Twitter.



«Знову в Україні, за рік після мого останнього візиту. Мета: отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни», - йдеться у повідомленні.



У перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія застосувала проти Росії такі самі санкції, як і Європейський Союз.

Zurück in der #Ukraine , ein Jahr nach meinem letzten Besuch Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJJ - Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022