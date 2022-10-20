У ГУР повідомили, скільки вагнерівців воюють в Україні

20 жовтня 2022, 14:46

У ГУР повідомили, скільки вагнерівців воюють в Україні

До бойових дій на території України залучено понад вісім тисяч найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України.

«Більшість підрозділів знаходяться безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів зазначеної ПВК становлять найманці, завербовані з ув'язнених. Їхнє завдання — підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених "контрактників". При цьому найбільші втрати особового складу становлять саме колишні в'язні», — зазначили у розвідці.

Також уточнюється, що, щоб не опинитися під загрозою «кадрового голоду», «Вагнер» терміново додатково проводить підготовку кількох сотень найманців з-поміж ув'язнених для виряджання до зони бойових дій.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Вагнеровці

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:06
«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»
15:34
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
15:20
«ЛНР»: У ДТП на трасі загинув водій авто, двоє дітей у реанімації
15:00
«ЛНР»: Під час обстрілу Брянки постраждав чоловік
14:59
Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині
14:32
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
14:07
На в'їзді до Севастополя посилюють перевірки транспорту
12:07
Що означає заява Суровікіна щодо Херсонщини, пояснили у британській розвідці
11:51
«ДНР» відкрила п'ять пунктів для оформлення російських паспортів
10:50
Окупанти вивозять з Енергодару награбоване — «Енергоатом»
10:01
У «ЛНР» заявили, що з 24 лютого загинуло понад 100 мешканців Луганщини
09:21
«ДНР» затримала жителя Маріуполя за звинуваченням у тероризмі
09:14
У Станиці Луганській окупанти формують маневровий житловий фонд — Гайдай
09:14
«ДНР» заявила про обстріли Донецька та Новотроїцького: Є загиблий та поранені
08:43
У Донецьку показали, як виглядає будівля адміністрації у центрі після обстрілу
Всі новини
16:39
Загроза наступу з території Білорусі зростає. Але мета — не Київ
16:18
У Краматорську змінюють схему використання електросирени
16:06
«ЛНР» заявила про обстріл селища: Загинули співробітники «МНС»
15:58
Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс іде у відставку
15:43
РФ перекинула з Сирії в Україну систему ППО та понад тисячу військових — The New York Times
15:34
Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців
15:20
«ЛНР»: У ДТП на трасі загинув водій авто, двоє дітей у реанімації
15:00
«ЛНР»: Під час обстрілу Брянки постраждав чоловік
14:59
Окупанти збільшили кількість блокпостів на Херсонщині
14:46
У ГУР повідомили, скільки вагнерівців воюють в Україні
14:37
Зеленський ввів санкції проти російських олігархів, політиків та компаній
14:32
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
14:24
«Укренерго» просить мешканців чотирьох областей терміново знизити споживання електроенергії
14:07
На в'їзді до Севастополя посилюють перевірки транспорту
13:31
В Україні судитимуть громадянина РФ – охоронця колишнього голови «ЛНР»
Всі новини
ВІДЕО
Військовий стан у Херсоні: Чи відступить російська армія ►
20 жовтня, 14:32
Військовий стан на анексованих територіях — головне за день ►
20 жовтня, 00:24
Чоловіки з Криму рятуються від російської мобілізації ►
19 жовтня, 18:56

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама