У ГУР повідомили, скільки вагнерівців воюють в Україні

До бойових дій на території України залучено понад вісім тисяч найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України.



«Більшість підрозділів знаходяться безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів зазначеної ПВК становлять найманці, завербовані з ув'язнених. Їхнє завдання — підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених "контрактників". При цьому найбільші втрати особового складу становлять саме колишні в'язні», — зазначили у розвідці.



Також уточнюється, що, щоб не опинитися під загрозою «кадрового голоду», «Вагнер» терміново додатково проводить підготовку кількох сотень найманців з-поміж ув'язнених для виряджання до зони бойових дій.



Дивіться також:



