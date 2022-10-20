В ГУР сообщили, сколько вагнеровцев воюют в Украине

К боевым действиям на территории Украины привлечены более восьми тысяч наемников российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.



«Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения. Преобладающую часть личного состава штурмовых отрядов указанной ЧВК составляют наемники, завербованные из заключенных. Их задача — поддержка меньшей по численности группы опытных "контрактников". При этом самые большие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные», — отметили в разведке.



Также уточняется, что, чтобы не оказаться под угрозой «кадрового голода», «Вагнер» срочно дополнительно проводит подготовку нескольких сотен наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий.



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