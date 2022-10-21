У Донецьку під обстріл потрапили два райони, загинули двоє чоловіків

В окупованому Донецьку сьогодні вдень унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків.



Як повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР», під обстріл потрапив Куйбишевський район. Чоловік загинув на вул. Южина.

За інформацією «СЦКК ДНР», жертвою обстрілу став чоловік 1960 року народження. Крім того, у Кіровському районі Донецька поранено чоловіка 1972 року народження та жінку 1942 р.н. Крім того, у тому ж районі загинув чоловік 1957 р.н.





Раніше «ДНР» заявляла про поранення однієї жінки за добу.



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