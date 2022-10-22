«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений

На підконтрольній «ЛНР» території мобільний зв'язок працюватиме в обмеженому режимі — у північних районах. Причина — пошкодження обстрілом електропідстанції поблизу села Запорізьке. Про це заявив оператор мобільного зв'язку «МКС».



«22 жовтня внаслідок критичного пошкодження електропідстанції Старобільського району об'єкти мобільного зв'язку залишилися без електропостачання», — заявили в компанії.



Там додали, що співробітники вже виїхали на місце аварійної ситуації задля забезпечення генерації електроенергії. Частина об'єктів зв'язку буде забезпечена електроживленням, «і мобільний зв'язок працюватиме в обмеженому режимі».

«Генерація електроенергії на об'єктах зв'язку здійснюватиметься за таким графіком: 22 жовтня з 14:00 до 20:00; з 23 жовтня до повного відновлення подачі постійної електроенергії з 07:00 до 20:00», — заявили в МКС.