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«ЛНР»: В северных районах мобильная связь будет ограничена

22 октября 2022, 12:48

«ЛНР»: В северных районах мобильная связь будет ограничена

На подконтрольной «ЛНР» территории мобильная связь будет работать в ограниченном режиме — в северных районах. Причина — повреждение обстрелом электроподстанции вблизи села Запорожское. Об этом заявил оператор мобильной связи «МКС».

«22 октября в результате критического повреждения электроподстанции Старобельского района объекты мобильной связи остались без электроснабжения», — заявили в компании.

Там добавили, что сотрудники уже выехали на место аварийной ситуации для обеспечения генерации электроэнергии. Часть объектов связи будет обеспечена электропитанием, «и мобильная связь будет работать в ограниченном режиме».

«Генерация электроэнергии на объектах связи будет осуществляться по следующему графику: 22 октября с 14:00 до 20:00; с 23 октября до полного возобновления подачи постоянной электроэнергии с 07:00 до 20:00», — заявили в «МКС».

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