В Енергодарі окупанти проводять «перепис населення»

04 листопада 2022, 11:22

В Енергодарі окупанти проводять «перепис населення»

У захопленому військами РФ Енергодарі Запорізької області окупанти проводять перепис населення. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Роблять вони це у властивій їм манері - фактично силового примусу. Адже відмовитися від участі в цьому «переписі» неможливо», - написав він.

За інформацією Орлова, другий день російські загарбники та колаборанти з так званої поліції ходять по квартирах, а також зупиняють людей у дворах біля житлових будинків.

«Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті, вимагають також надати дані про родичів, які виїхали», - розповів мер, зазначивши, що нерідко ці процеси закінчуються обшуком у квартирі та «прискіпливим» вивченням усіх додатків у мобільному телефоні.

Орлов закликав мешканців бути максимально обережними.

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