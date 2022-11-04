В Энергодаре оккупанты проводят «перепись населения»

В захваченном войсками РФ Энергодаре Запорожской области оккупанты проводят «перепись населения». Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.



«Делают они это в свойственной им манере – фактически силовому принуждению. Ведь отказаться от участия в этой переписи невозможно», - написал он.

По информации Орлова, второй день российские захватчики и коллаборанты из так называемой «полиции» ходят по квартирам, а также останавливают людей во дворах возле жилых домов.

«Кроме паспортных данных и контактных телефонов людей, оставшихся в городе, требуют также предоставить данные о выехавших родственниках», - рассказал мэр, отметив, что нередко эти процессы заканчиваются обыском в квартире и «придирчивым» изучением всех приложений в мобильном телефоне.



Орлов призвал жителей быть максимально осторожными.