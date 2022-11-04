Армія РФ атакує позиції ЗСУ в районі Сватове-Кременної

04 листопада 2022, 14:11

Армія РФ атакує позиції ЗСУ в районі Сватове-Кременної

Російські війська здійснюють спроби прорвати оборону Збройних сил України у районі Сватове-Кременної на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що Луганщина посипана тілами загиблих окупантів.

«Кожного разу при атаках росіяни відправляють на «розвідку», в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще і ще…І кожна нова атака супроводжується тим, що росіяни «топчуть» своїх 200х», - заявив Гайдай, зазначивши, що тіла загиблих солдатів війська РФ з поля бою не забирають.

Також Сергій Гайдай повідомив про потужні обстріли деокупованих населених пунктів Луганської області, що продовжуються, нагадав, що повертатися туди людям поки небезпечно в тому числі через мін і снаряди, що не розірвалися. Крім того він розповів, що евакуація місцевих жителів, яки залишилися, в обстрілюваних армією РФ населених пунктах регіону триває.

Раніше голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти закрили в'їзд до Кремінської громади, зокрема, люди не можуть потрапити ні до Кремінної, ні до Нової Краснянки.

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