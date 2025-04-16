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Війська РФ просунулися біля двох населених пунктів на Покровському напрямку — DeepState

16 квітня 2025, 08:32

Війська РФ просунулися біля двох населених пунктів на Покровському напрямку — DeepState

На карті DeepState відзначено просування російських військ на Покровському напрямку на Донеччині На карті DeepState відзначено просування російських військ на Покровському напрямку на Донеччині

Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою — супротивник просунувся в районі двох населених пунктів.

Про це аналітики проекту DeepState повідомили у своєму зведенні увечері 15 квітня.

«Сили оборони відновили позиції біля Відродження та Дніпроенергії», — йдеться у повідомленні.

Село Відродження розташоване у Покровському районі Донецької області (Покровський напрямок). На карті видно, що воно розташоване на південь від районного центру, всього за 3 кілометри від Покровська.

Дніпроенергія — село у Великоновосілківському районі Донецької області (Новопавлівський напрямок). Поновлення позицій українських військових можна побачити на онлайн-карті бойових дій проекту DeepState.

ЗС РФ мали успіхи у районі двох населених пунктів на Покровському напрямку.

«Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки», — зазначають аналітики DeepState.

Надіївка — село в Покровському районі Донецької області. Суха Балка розташована у Торецькій міській громаді Бахмутського району.

У той же час  аналітики повідомляли вдень 15 квітня про те, що загальна динаміка штурмових дій змінилася.

«Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, кількість штурмових дій почала падати, що пов'язано з великими втратами в живій силі, які зазнав противник наприкінці березня і на початку квітня», — зазначили в DeepState.

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