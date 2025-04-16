Війська РФ просунулися біля двох населених пунктів на Покровському напрямку — DeepState

На карті DeepState відзначено просування російських військ на Покровському напрямку на Донеччині

Силам оборони вдалося відновити позиції на Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою — супротивник просунувся в районі двох населених пунктів.

Про це аналітики проекту DeepState повідомили у своєму зведенні увечері 15 квітня.

«Сили оборони відновили позиції біля Відродження та Дніпроенергії», — йдеться у повідомленні.

Село Відродження розташоване у Покровському районі Донецької області (Покровський напрямок). На карті видно, що воно розташоване на південь від районного центру, всього за 3 кілометри від Покровська.

Дніпроенергія — село у Великоновосілківському районі Донецької області (Новопавлівський напрямок). Поновлення позицій українських військових можна побачити на онлайн-карті бойових дій проекту DeepState.

ЗС РФ мали успіхи у районі двох населених пунктів на Покровському напрямку.

«Ворог просунувся біля Надіївки та Сухої Балки», — зазначають аналітики DeepState.

Надіївка — село в Покровському районі Донецької області. Суха Балка розташована у Торецькій міській громаді Бахмутського району.

У той же час аналітики повідомляли вдень 15 квітня про те, що загальна динаміка штурмових дій змінилася.

«Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, кількість штурмових дій почала падати, що пов'язано з великими втратами в живій силі, які зазнав противник наприкінці березня і на початку квітня», — зазначили в DeepState.