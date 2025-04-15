Сили спецоперацій ЗСУ провели наліт на російські позиції та взяли в полон окупантів

Російські військові, взяті в полон ССО. Фото: кадр із відео

Бійці 6-го полку «Рейнджер» Сил спеціальних операцій ЗСУ провели наліт на російські позиції на одному з операційних напрямків. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Під час проведення спеціальних дій оператори ССО виявили п'ять військовослужбовців РФ у бліндажі.



«Після швидкого, але ретельного планування оператори висунулися до позицій ворога. Внаслідок швидкого нальоту воїни ССО знищили двох військових противника, а інших трьох змусили здатися в полон, чим зберегли їм життя. Згодом група відійшла разом із військовополоненими, виконавши завдання без втрат», – зазначили у ССО.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Луганській області.