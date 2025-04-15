Сили оборони України атакували пункт дислокації ракетної бригади ЗС РФ, яка вдарила по Сумах

Українські військові готують до запуску безпілотник. Фото: 82-га десантно-штурмова бригада ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України атакували низку об'єктів у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Ці об'єкти пов'язані з російськими окупантами, причетними до ракетного удару по місту Суми 13 квітня та інших воєнних злочинів.



Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади ЗС РФ. Зафіксована вторинна детонація боєприпасів. Результати удару уточнюються.



«Кожна російська військова частина, підрозділ та їх військовослужбовці, які здійснюють обстріл мирних міст і громадян України, будуть встановлені й обов'язково отримають відплату», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що розрахунки саме 448-ї бригади завдали одного з ударів по Сумах.