У квітні кількість російських штурмів на фронті почала падати: у DeepState назвали причину

Знищена російська бронетехніка. Фото: 58-ма мотопіхотна бригада ЗСУ

У квітні кількість штурмових дій російських військ на фронті почала падати. Про це повідомили аналітики DeepState.



За 14 квітня на фронті зафіксували 99 атак. Падіння кількості штурмів пов'язане з великими втратами у живій силі, яких зазнали окупанти наприкінці березня та на початку квітня. Тоді ЗС РФ зуміли суттєво збільшити свою активність.



«На графіку червоним – штурмові дії за день, а блакитним – медіана за останні п'ять днів», – зазначили в DeepState.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Луганській області.