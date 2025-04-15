ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську САУ «Коксан» на Покровському напрямку

Удар по північнокорейській САУ «Коксан» на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори БПЛА підрозділу Muramasa 109-ї бригади територіальної оборони ЗСУ знищили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан» на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти сховали САУ у лісопосадці, але українські аеророзвідники її виявили, а дрони уразили артустановку.



САУ М-1978 «Коксан» виробництва КНДР оснащена 170-мм гарматою. Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом сягає 43 кілометрів, а активно-реактивним – 54-60.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили одразу дві станції російського дороговартісного комплексу РЕБ «Борисоглібськ-2» на Херсонщині.