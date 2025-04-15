Америка не підтримає заяву «Великої сімки» щодо засудження удару РФ по Сумах

Сполучені Штати Америки заявили, що не підтримають заяву G7, в якій засуджується удар Російської Федерації по українському місту Суми. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

За даними джерел видання, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила союзників, що не може підписати заяву із засудженням нападу, оскільки «працює над збереженням простору для мирних переговорів». Адже зустрічі між Білим домом та Кремлем продовжуються.

За словами тих же людей, Канада, яка цього року головує в G7, сказала союзникам, що без схвалення США заява буде неможливою.

Як пише Bloomberg, посольство США у Лондоні відмовилося від коментарів.

Згідно з чернетками, які потрапили в розпорядження Bloomberg, у заяві G7 планувалося вказати, що напад на Суми є доказом того, що Росія має намір продовжувати війну.

Проте Трамп узяв інший тон щодо обстрілу Сум, назвавши його «жахливим» і сказавши, що Росія «зробила помилку».