Заморожування фінансування від США поставило під загрозу допомогу жінкам на півдні та сході України

Фонд ООН у галузі народонаселення розподіляє гуманітарну допомогу у центрі для жертв ґендерного насильства у Херсоні. Фото: news.un.org

Починаючи з лютого, адміністрація президента США Дональда Трампа надсилає сигнали: «USAID має зникнути». Після того як Трамп і його оточення виступили з жорсткою критикою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у всьому світі скоротили сотні гуманітарних програм.

Термінові програми допомоги припинені по всьому світу

Американську допомогу низці країн, серед яких держави Африки, Азії та Європи, заморожено на 90 днів. Україна опинилася в їхньому переліку ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Якщо у 1990-х роках організація допомагала налагоджувати демократичні процеси та боротися з корупцією, то з 2014-го, а особливо з 2022 року, акцент змістився на гуманітарну допомогу. Діяльність USAID охоплює широкий спектр. В Україні з агентством співпрацювали сотні організацій, підприємств і установ.



Наміри нової адміністрації Трампа очевидні: зосередити бюджетні ресурси всередині країни та скоротити зовнішні витрати, зокрема на підтримку іноземних партнерів. Водночас ініціатива може розглядатися як частина внутрішньополітичної боротьби — спроба виявити можливі зловживання з боку попередньої демократичної адміністрації. Хоча, як зазначають експерти, для перевірки було б достатньо перегляду діяльності агентства, а не його повного зупинення.



Попри те що керівництво USAID частково звільнили, а будівлю, де розміщувалося агентство, опечатали, у США тривають судові процеси щодо законності таких дій Білого дому. У ЗМІ періодично з’являються повідомлення про часткове відновлення окремих програм для деяких країн. Тож багато кінцевих отримувачів американської допомоги поки що не поспішають оголошувати про повне згортання своєї діяльності. Водночас проблеми з фінансуванням уже відчутні.



Наприклад, організація «Лікарі без кордонів» (MSF) висловила занепокоєння тим, наскільки недооцінюються наслідки припинення зовнішнього фінансування для критично важливих гуманітарних програм. Хоча MSF не отримує фінансування від уряду США і не залежить від нього безпосередньо, її працівники працюють у громадах по всьому світу — зокрема там, де медичні та гуманітарні послуги забезпечувалися саме коштом американської підтримки.

«Ми вже спостерігаємо скорочення обсягів допомоги. Для деяких людей це означало втрату доступу до медичних послуг буквально за одну ніч», — зазначили в MSF.

За даними організації, у низці країн закрили клініки та медичні пункти, які обслуговували вразливі групи населення. Місцеві структури та партнерські організації звертаються до MSF з проханням взяти на себе частину їхніх програм, але можливостей швидко компенсувати дефіцит ресурсів немає.

«У системі міжнародної допомоги виникла серйозна прогалина, яку не вдасться оперативно заповнити іншими джерелами», — акцентували в MSF.

Проте повну картину призупинення американського фінансування наразі побачити складно.

Заморожування допомоги США загрожує безпеці жінок на лінії фронту

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) — ще одна велика організація, яка активно працює на сході України з 2014 року. Вона також отримувала фінансування від USAID. Діяльність Фонду особливо зосереджена на підтримці жінок і дівчат, які постраждали від конфлікту, а також на зміцненні систем захисту від гендерно зумовленого насильства та забезпеченні доступу до репродуктивного здоров’я.



У 2024 році поліція Донецької області отримала 4883 повідомлення про випадки домашнього насильства, з них 127 — від дітей. За результатами роботи правоохоронців складено 1675 адміністративних протоколів і винесено 1714 термінових заборонних приписів щодо кривдників.



Окрім того, 173 особи притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством.



У межах проєкту UNFPA «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» в Костянтинівці, Краматорську та Покровську створили мережу спеціалізованих служб допомоги, включно з притулками, денними центрами соціально-психологічної допомоги та мобільними бригадами. У цих центрах жертви домашнього насильства могли отримати захист і тимчасовий прихисток.



Це також і мережа «Кімнат довіри» в лікарнях та мобільних клініках, де постраждалі від насильства можуть отримати медичну, психологічну та соціальну допомогу. За підтримки UNFPA мобільні бригади психосоціальної допомоги виїжджали до віддалених громад, зокрема в райони на лінії розмежування або поблизу фронту.



Тренінги, юридичні консультації, курси з розвитку навичок і сприяння працевлаштуванню — усе це допомагало постраждалим жінкам на Донеччині розпочати нове життя.



Також UNFPA надає лікарням і пологовим будинкам гуманітарну допомогу: акушерські набори, засоби для безпечних пологів, засоби контрацепції. Особливу увагу UNFPA приділяє переселенцям, жінкам, які втратили житло або родичів, а також підліткам, які залишилися без належного доступу до освіти та медичних послуг.



Після повномасштабного вторгнення у 2022 році UNFPA розширив свою діяльність: обсяги гуманітарної допомоги значно зросли, особливо в прифронтових районах Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

«Ми не можемо дозволити, щоб жінка помирала під час пологів через відсутність медичної допомоги»

Про масштаби гуманітарної допомоги, яку організація надає постраждалим від війни, і про те, як призупинення фінансування з боку США загрожує цим програмам, «Новинам Донбасу» розповіла виконувачка обов’язків представниці UNFPA в Україні Улла Мюллер.

Улла Мюллер. Фото: fn.se

— Розкажіть про головні напрямки вашої роботи в Україні.



— Насамперед хочу сказати, що для нас це дуже важливо: в UNFPA ми щиро шкодуємо через рішення уряду США тимчасово призупинити гуманітарне фінансування. США були нашим давнім партнером у гуманітарній сфері. Звісно, ми сподіваємося, що з часом нам вдасться відновити цю співпрацю. Проте це рішення має величезний вплив як на UNFPA загалом, так і на нашу роботу в Україні.



Американське фінансування ми в основному використовували для надання життєво необхідних послуг сотням тисяч жінок, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Зараз у нас дефіцит фінансування по Україні становить 15,5 мільйона доларів США — це величезна сума, яка мала би піти на підтримку жінок і дівчат.



Серед напрямів: психосоціальна допомога тим, хто пережив гендерно зумовлене насильство — ми працюємо з 45 мобільними бригадами та 84 кейс-менеджерами, які надають підтримку. Ці послуги тепер під загрозою по всій країні, не лише біля лінії фронту. Також ідеться про підтримку працевлаштування жінок через так звані жіночі хаби, де допомагають складати резюме, готують до співбесід, сприяють економічній самостійності жінок.



У нас також є гаряча лінія для чоловіків — адже і вони страждають від наслідків війни, особливо ті, хто повернувся з фронту. Ще один важливий аспект — гуманітарна координація: UNFPA відповідає за міжвідомчі зусилля у сфері репродуктивного здоров’я та гендерного насильства — і це теж під загрозою.



Разом з іншими агентствами ми продовжуємо закликати до продовження гуманітарної підтримки України. Криза ще не завершена, і допомога уряду України у процесі відновлення також украй важлива.



Коли ми говоримо про здоров’я, психічне здоров’я, репродуктивні права й соціальну підтримку — усе це нерозривно пов’язане із соціальною згуртованістю. І багато з цього залежить від фінансування США.



— Цифри, які ви назвали, — це лише по лінії UNFPA чи загалом?



— Так, це лише по UNFPA. За нашими оцінками, приблизно 640 тисяч людей по всій Україні — переважно жінки, але не тільки — можуть втратити доступ до послуг.



— Чи є у вас якісь проєкти, спрямовані саме на схід України, чи вони рівномірно розподілені по всій території?



— Більшість згаданих програм реалізуються саме біля лінії фронту, хоча вони охоплюють усю країну. Наприклад, у Донецькій області саме UNFPA надає критично важливі послуги у сфері боротьби з гендерним насильством і репродуктивного здоров’я. І фінансуються вони переважно США — отже, перебувають під загрозою.



У нас є кризові кімнати та денні центри в Покровську й Краматорську — також під загрозою. Мобільні психосоціальні бригади працюють у Краматорську та Слов’янську — фінансуються США. Також ми забезпечуємо доступ до медикаментів і засобів сексуального здоров’я в Краматорську та Слов’янську.



Наприклад, ми роздаємо так звані «набори гідності» для жінок — це базові гігієнічні засоби для тих, хто був змушений усе покинути й тікати. У 2024 році ми видали 5700 таких наборів, а в 2025-му вже понад 2800. До набору входить, зокрема, мило, футболка, спідня білизна, зубна щітка. Це речі, які допомагають зберегти гідність у складних умовах.



— Чи є шанс, що інші країни зможуть покрити нестачу фінансування?



— Так, ми вже ведемо перемовини з нашими довгостроковими партнерами. Наприклад, нещодавно Швеція виділила 75 мільйонів крон на діяльність UNFPA загалом і ще 15 мільйонів — безпосередньо для України. Саудівська Аравія також надала допомогу. У нас є хороші партнери: усі скандинавські країни, Німеччина, Велика Британія, ЄС, Південна Корея.



Але повністю замінити американське фінансування неможливо. Ми намагаємося перерозподіляти ресурси та працювати більш злагоджено в межах ООН, щоб використати кожен долар максимально ефективно.



— Якщо говорити про майбутнє, які проєкти можуть продовжуватися навіть без зовнішнього фінансування?



— Деякі — так. Ми активно співпрацюємо з українським урядом, щоб зміцнити спроможність державної системи. Наприклад, учора я була в одній із київських лікарень. Навіть якщо фінансування буде менше, UNFPA продовжить надавати технічну допомогу, підтримувати громадські організації, консультувати.



— Чи є щось, про що ви хотіли би згадати, але ми не запитали?



— Ми часто забуваємо, що саме жінки й дівчата несуть основний тягар війни. Вони тримають країну на своїх плечах. Це заклик до дії: не можна допустити, щоб жінка померла під час пологів через відсутність медичної допомоги. Жінки народжують нове покоління — і це має бути безпечним і гідним досвідом.



Допомога жертвам насильства повинна бути пріоритетом — нині це найбільш недофінансована сфера. І, звичайно, ми маємо говорити про справедливий світ, заснований на міжнародному праві.



— Чи допомагаєте ви жінкам і дівчатам, які прибули з окупованих територій?



— Так, ми надаємо підтримку постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, зокрема тим, хто виїхав з окупованих територій. Це стосується і жінок, і чоловіків. Ми надаємо медичну та психосоціальну допомогу. Але статистику ми не публікуємо з етичних та юридичних міркувань.