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Як у Краматорську лікують тварин із прифронтових районів

Дмитро Глушко
08 квітня 2025, 17:47

Як у Краматорську лікують тварин із прифронтових районів

Ветклініка, де допомагають тваринам із прифронтових районів. Фото: кадр із відео Ветклініка, де допомагають тваринам із прифронтових районів. Фото: кадр із відео

У Краматорську рятують чотирилапих із фронту — навіть ослик сам вийшов по допомогу. У ветклініці, де вже допомогли понад 3000 тваринам, проводять складні операції, онлайн-хірургію та повертають до життя тих, кого евакуювали з прифронтових районів.



«Наша директорка Наталя Іванівна їздить у Степанівку додому. І дорогою, в одному з сіл, бачить — виходить на дорогу ослик і показує копито, мовляв, болить. У нього справді копита були відрослі майже на пів метра. Наступного дня ми поїхали всією бригадою, ослика оглянули, почистили копита і залишили», – розповідає ветеринар Денис.

Це територія однієї з ветеринарних клінік у Донецькій області, де лікують тварин, вивезених із прифронтових територій. Тут створені комфортні умови для їхнього перебування.

«Усіх кішечок і маленьких песиків, яких привозять і потрібно перетримати після операції, ми розміщуємо тут. Привіт, котику! Ось він сидів, відпочивав. Тут мисочки, всі клітки з підігрівом, є кисневі камери. Сюди можна під'єднати кисень — і виходить повноцінна камера. А цьому коту ми фіксували ліктьовий суглоб — був жорсткий вивих», – продовжує Денис.

Клініку відкрили в березні 2023 року на базі комунального підприємства Краматорська. Зараз у ній працюють п'ятеро людей, головний лікар — Денис, ветлікар із 2004 року, родом із Сорокиного, Луганська область. Він двічі переселенець: 2014 року виїхав до Лисичанська, 2022-го - до Києва, а пізніше його запросили до Краматорська.

«Ми насамперед приймаємо бездомних тварин. У нас є команда вилову, спецобладнання, рушниці, шприци, телазол, авто. Люди подають заявку, і коли підходить черга — ми виїжджаємо. Якщо тварина в наркозі, того ж дня починаємо стерилізацію», – пояснює ветеринар.

За два роки в клініці вакцинували від сказу понад 3000 тварин. Після стерилізації тварин намагаються повернути на колишні місця. Також тут проводять складні операції.

«Це операційна. Тут у нас усе обладнання: повітряно-киснева наркозна система, відсмоктувальні апарати. Зараз готуємося до операції — будемо ставити апарат Ілізарова», – каже Денис.

Ветлікарі також проводять онлайн-операції разом із колегами з інших областей.

«Є куратори, по телемедицині зустрічаємося в Zoom — і робимо операції. Відео вже є в YouTube», – додає він.

У холодну пору прооперованих тварин розміщують в окремому приміщенні з підтримуваною температурою та вентиляцією. Матеріально клініку підтримують волонтери. Вони ж часто привозять тварин із небезпечних напрямків.

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«З дикими тваринами завжди потрібні намордники, нашийники, повідці — це як пити дати. Хомутики, щоб фіксувати, адже тварини можуть кусатися», – зазначає фахівець.

Нині ветеринарній клініці особливо необхідний рентген-апарат, з ним лікування тварин відбуватиметься набагато швидше.

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