Дублікати свідоцтв про народження зможуть видавати українські консули за кордоном - Мінреінтеграції

Дублікати свідоцтв про народження матимуть змогу видавати українські консули за кордоном. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



Під час засідання Координаційного штабу щодо повернення в Україну громадян із тимчасово окупованих територій (ВОТ) та третіх країн було прийнято рішення про зміни до Інструкції про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, зокрема, у частині, що стосується обмежень надання дублікатів актів громадського стану.



Крім того, ухвалено рішення розробити можливість розширити на період воєнного стану коло родичів дитини, які матимуть змогу отримати дублікат свідоцтва про народження в Україні.