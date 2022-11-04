Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей - Минреинтеграции

Дубликаты свидетельств о рождении смогут выдавать украинские консулы за границей. Об этом сообщает Минреинтеграции.



Во время заседания Координационного штаба по возвращению в Украину граждан из временно оккупированных территорий (ВОТ) и третьих стран было принято решение об изменениях в Инструкцию о порядке регистрации актов гражданского состояния в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины.



Кроме того, принято решение разработать возможность расширить на период военного положения круг родственников ребенка, которые смогут получить дубликат свидетельства о рождении в Украине.