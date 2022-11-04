У Херсоні передумали та скасували цілодобову комендантську годину

04 листопада 2022, 18:40

У Херсоні передумали та скасували цілодобову комендантську годину

Заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов видалив відео, в якому повідомив про цілодобову комендантську годину в Херсоні.

Він розмістив нове відео, в якому не згадується комендантська година. Але Стремоусов продовжує стверджувати, що в окупованому Херсоні «можливі теракти, провокації та наступ ЗСУ».

«Ми ще раз просимо мешканців Херсона йти на лівобережну частину Херсонської області. Дати можливість військовим робити свою справу без цивільних. За життя ваших родичів та сусідів несете саме ви. Дайте можливість військовим зачистити місто та область від нацистів та перейти у наступ», — заявив він.

У своєму наступному відеозверненні Стремоусов заявив, що «у місті Херсоні жодних обмежень для мешканців немає».

Очевидці тим часом пишуть у соцмережах, що у Херсоні працюють магазини та громадський транспорт.

На сайті та в Telegram-каналі окупаційної адміністрації повідомлень про цілодобову годину в Херсоні не було.

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Раніше заступник голови окупаційної адміністрації регіону Кирило Стремоусов повідомив, що російські війська, мабуть, незабаром залишать правий берег Дніпра в Херсонській області.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що українські військові можуть відвоювати окуповане Росією правобережжя Херсонської області, включаючи сам Херсон.

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