Путін заявив, що мешканців Херсона потрібно вивезти із міста

04 листопада 2022, 13:56

Путін заявив, що мешканців Херсона потрібно вивезти із міста

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність вивезти із зони бойових дій усіх, хто мешкає в окупованому Херсоні. Про це повідомляє російський "Інтефакс".

«Евакуацію», за його словами, потрібно провести для захисту населення «від обстрілів, якихось наступальних, контрнаступальних, інших заходів, пов'язаних із військовими діями».

Водночас, він не уточнив, куди саме слід вивозити українських громадян.

18 жовтня окупанти оголосили про «евакуацію» місцевих жителів із Херсона під приводом наступу ЗСУ. Планувалося , що на лівий березі Дніпра вивезуть до 60 тисяч людей.

Окрім цього, окупаційна адміністрація Херсонської області оголосила про припинення транспортного сполучення через Дніпро.

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