Виносив смертні вироки полоненим: У Вуглегірську стріляли у «суддю» «верховного суду ДНР»

В окупованому Вуглегірську стріляли у «суддю» так званого «верховного суду ДНР».



Як заявили в «МВС ДНР», замах скоєно увечері 4 листопада.



Уточнюється, що потерпілий зазнав вогнепальних поранень. Зараз він перебуває у лікарні у тяжкому стані.



Підозрюваних розшукують.

Очільник угрупування Денис Пушилін у своєму Telegram написав, що замах скоєно на Олександра Нікуліна. Також Пушилін наголосив, що цей «суддя» виносив вироки «військовим злочинцям».

Нікулін, зокрема, головував на «судах» над полоненими українцями, а також засудив до страти трьох полонених іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

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