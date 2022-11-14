Українські прикордонники повернулися до місць постійної дислокації у Херсонській області

До деокупованого Херсона повернулися українські прикордонники. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.



Зазначається, що вони будуть у місцях своєї постійної дислокації.



Керівництво Південного регіонального управління та Херсонського прикордонного загону вивчили прикордонну інфраструктуру у Херсоні.



Прикордонники також підняли прапор України.



14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський.