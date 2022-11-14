Українські прикордонники повернулися до місць постійної дислокації у Херсонській області

14 листопада 2022, 14:24

Українські прикордонники повернулися до місць постійної дислокації у Херсонській області

До деокупованого Херсона повернулися українські прикордонники. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

 Зазначається, що вони будуть у місцях своєї постійної дислокації.

 Керівництво Південного регіонального управління та Херсонського прикордонного загону вивчили прикордонну інфраструктуру у Херсоні.

 Прикордонники також підняли прапор України.

 14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський.

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