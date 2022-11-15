Російські війська вдарили ракетами по Донецькій області

15 листопада 2022, 11:55

Російські війська вдарили ракетами по Донецькій області

Російська армія обстріляла 9 населених пунктів Донецької області минулої доби. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є жертви та поранені громадяни.

Задокументовано правоохоронцями за добу 13 ударів по житловому сектору та інфраструктурі регіону.

Під вогнем окупантів опинилися міста Авдіївка, Селидове, Бахмут, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Іванівське, Шахтарське, Карлівка, Північне.

Російські війська атакували Донецьку область із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», артилерії та мінометів, знищивши та пошкодивши 8 цивільних об'єктів регіону – 3 житлові будинки, приміщення шахти, склад тощо.

«Зафіксовано ракетний удар із ЗРК «С-300» по селу Шахтарське Великоновосілківської громади. Із «Смерчів» окупанти вдарили по місту Селидове. Внаслідок обстрілів в обох населених пунктах пошкоджено інфраструктуру, постраждалих немає», - розповіли правоохоронці.

Від артилерійських обстрілів у селі Північне Очеретинської громади загинула людина, крім того одного мирного жителя поранено в Бахмуті.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 200 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 29 600 осіб, у тому числі 4547 – дітей, 1864 – людей з інвалідністю.

Раніше вранці на саміті G20 президент Володимир Зеленський заявив, що війну Росії проти України треба і можна зупинити зараз.

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