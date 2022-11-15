Ще може бути до 20 ракетних ударів — Зеленський

Сьогодні російські війська завдали 85 ракетних ударів по українських містах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.



«Більшість — по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не досягне. Ще попереду може бути до 20 ударів. Дуже прошу вас усіх, бережіть себе й будьте в укриттях деякий час. Знаю, що удари відключили нашу енергетику у багатьох містах нашої країни. Ми працюємо, все поновимо, все переживемо. Слава Україні! Ви молодці», — сказав Зеленський.





Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська ракетами вдарили по українських містах. Вибухи пролунали, зокрема, в Києві.