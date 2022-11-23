Окупанти обстріляли Куп'янськ, загинули двоє перехожих

Куп'янськ. Фото: Офісу президента

Окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



Під удар, за його словами, потрапили житловий будинок, поліклініка та школа. Загинули двоє перехожих.