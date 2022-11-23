Оккупанты обстреляли Купянск, погибли двое прохожих

Купянск. Фото: Офиса президента

Оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Под удар, по его словам, попали жилой дом, поликлиника и школа. Погибли двое прохожих.