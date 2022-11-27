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Окупанти посилюють війська на трьох напрямках — Генштаб ЗСУ

27 листопада 2022, 08:36

Окупанти посилюють війська на трьох напрямках — Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжили перегрупування з метою посилення частин і підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

 Зазначається, що підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Маринка, Верхньокам'яне та Спірне Донецької області.

 Противник завдав 2 ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Дніпро та зробив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та цивільних об'єктів, зокрема міста Херсона.

На Волинському та Поліському напрямах обстановку без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, російські підрозділи виконують завдання щодо прикриття ділянки кордону та ведення демонстраційних та провокаційних дій.

На Слобожанському напрямі окупанти обстріляли з танків, мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Червоне, Чугунівка, Ізбицьке, Огурцове, Бочкове, Бударки та Амбарне Харківської області.

На Куп'янському напрямі супротивник зосереджує основні зусилля у веденні наступальних дій. На Лиманському напрямі веде оборону. Здійснив обстріл з танків та артилерії по районах населених пунктів Берестове, Куп'янськ, Курилівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області, Невське Луганської області та Ямполівка та Торське Донецької області. У районі населеного пункту Стельмахівка російські окупанти застосували важкі вогнеметні системи ТОС-1А.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Завдав вогневої поразки по районах населених пунктів Андріївка, Спірне, Берестове, Білогорівка, Яківлівка , Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

У Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник оборонявся. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позиції Сил оборони та районів населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Червоне, Залізничне, Дорожнянка, Новоданилівка і Плавні на Запоріжжі.

 У Криворізькому та Херсонському напрямках противник задіяв міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію для поразки населених пунктів Республіканець, Придніпровське, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

Підтверджено вогневу поразку 25 листопада районів зосередження живої сили противника у районах населених пунктів Мелітополь, Пологи та Михайлівка Запорізької області. Втрати окупантів становили понад 100 осіб пораненими, знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів.

За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України продовжуються підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Українські ракетники та артилеристи минулої доби вразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий об'єкт противника.

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