Оккупанты усиливают войска на трех направлениях — Генштаб ВСУ

Российские войска продолжили перегруппировку с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Маринка, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.



Противник нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам города Днепр и произвел 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск и гражданским объектам, в частности города Херсона.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.



На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, российские подразделения выполняют задачи по прикрытию участка границы и ведению демонстрационных и провокационных действий.



На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огурцово, Бочковое, Бударки и Амбарное Харьковской области.



На Купянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Лиманском направлении — ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области, Невское Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.



На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Андреевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.



В Новопавловском и Запорожском направлениях противник оборонялся. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций Сил обороны и районы населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни на Запорожье.



В Криворожском и Херсонском направлениях противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.



Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населённых пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов.



По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск.



Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили два пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один другой важный объект противника.