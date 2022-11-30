Уряд Молдови має намір продовжити надзвичайний стан у країні

Прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця під час засідання Кабінету міністрів Молдови внесла пропозицію до парламенту про продовження дії надзвичайного стану на території країни ще на 60 днів, починаючи з 6 грудня. Про це повідомляє видання Newsmaker.



Необхідність продовження режиму НС в уряді пояснили ризиками та загрозами для національної безпеки та постачання енергоресурсів до Молдови, які зберігаються.



«Останні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України зробили безпосередній негативний вплив на енергетичну безпеку нашої країни», - зазначили в Кабміні.



За словами Гаврилиці, у четвер вона презентуватиме цей проект на засіданні парламенту.



Після масового ракетного обстрілу території України 23 листопада у Молдові відключилася електроенергія. За даними ЗМІ, повністю було знеструмлено окуповане Росією Придністров'я.