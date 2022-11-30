Правительство Молдовы намерено продлить чрезвычайное положение в стране

Премьер-министерка Наталья Гаврилица во время заседания Кабинета министров Молдовы внесла предложение в парламент о продлении действия чрезвычайного положения на территории страны еще на 60 дней, начиная с 6 декабря. Об этом сообщает издание Newsmaker.



Необходимость продления режима ЧС в правительстве объяснили рисками и угрозами для национальной безопасности и поставок энергоресурсов в Молдову, которые сохраняются.



«Последние ракетные удары России по энергетической инфраструктуре Украины оказали непосредственное негативное влияние на энергетическую безопасность нашей страны», — отметили в Кабмине.



Как отметила Гаврилица, в четверг она представить этот проект на заседании парламента.



После массового ракетного обстрела территории Украины 23 ноября в Молдове отключилась электроэнергия. По данным СМИ, полностью было обесточено оккупированное Россией Приднестровья.