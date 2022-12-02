СБУ повідомила про підозру митрополиту з оточення московського патріарха Кирила

СБУ повідомила про підозру колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП у підривній діяльності проти України, - священнослужитель був на постійному зв'язку з московським патріархом Кирилом та виправдовував захоплення Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



За даними правоохоронців, митрополит був на постійному зв'язку з головою РПЦ і виконував його доручення щодо виправдання російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим.



Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії. Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними тиражами у друкарнях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим», - наголошується в повідомленні.



У СБУ зазначають, що під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів та документи з доказами листування із московськими кураторами.



На підставі зібраної доказової бази священнослужителя повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак) Кримінального кодексу України.