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Виніс з городу 12 мін: У Львові встановили протез жителю Авдіївки, який втратив ногу

03 грудня 2022, 15:52

Виніс з городу 12 мін: У Львові встановили протез жителю Авдіївки, який втратив ногу

У Львові встановили протез 70-річному чоловікові з Авдіївки Донецької області, який голими руками виніс зі свого городу 12 мін. Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Олександр Доронін пів року жив під щоденними обстрілами та намагався вести звичний побут. У серпні вирішив викопати картоплю у своєму городі. Для цього самостійно розчищав усіяний мінами город.

Після того, як виніс 12 боєприпасів, пролунав вибух. Чоловік знепритомнів. Коли прийшов до тями, правої ноги вже не було. Все, що пам'ятає, це як проповз 150 метрів у напрямку до найближчого будинку. Закривавленого чоловіка помітили сусіди. Саме вони зупинили кровотечу та відвезли його до напівзруйнованої місцевої лікарні. Далі були кілька днів у медзакладах Покровська та Дніпра, а згодом — евакуаційний поїзд до Львова.

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» Першого медоб'єднання Львова Олександр уже понад три місяці. За цей час хірургам вдалося залікувати ампутовану кінцівку та підготувати її до протезування. Паралельно з чоловіком працювали фахівці з фізичної та психологічної реабілітації. Днями протезисти встановили пацієнтові протез. Вперше з 13 серпня чоловік пройшов кілька кроків без милиць. Попереду — тривала реабілітація та повернення до активного життя.

Протез Олександр Доронін, як і ще 30 українців, у центрі «Незламні» отримав завдяки підтримці Мальтійської служби допомоги. Саме вона передала протезну майстерню з обладнанням та комплектуючі до 200 протезів одного з найкращих у світі виробників — німецької компанії Ottobock.

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