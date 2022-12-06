Вручати повістки на блокпостах нема потреби, заявили у МВС

В Україні зараз нема потреби вручати повістки на блокпостах — через велику кількість добровольців. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



«Сьогодні ми маємо велику кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав ЗСУ. Тому сьогодні, спілкуючись із нашими Збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з охочих», — пояснив Монастирський.

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