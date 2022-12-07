«Прильоти» та руйнування: Кириленко розповів про ситуацію на Донеччині

Вночі та вранці російські сили вели обстріли на різних ділянках фронту на Донеччині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку без постраждалих, але є руйнування. Під вогнем інфраструктурні об'єкти у Курахівській громаді. Авдіївка потрапила під удар з "Градів" уночі та артобстріл уранці. Також зафіксовано обстріли Мар'їнки та Георгіївки. На Горлівському напрямку одну людину поранено в Бахмуті. У місті пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю та приміщення підприємства. Також у громаді пошкоджено підприємство та клуб в Іванівському», — зазначив Кириленко.



Він додав, що на Лисичанському напрямку зафіксовано близько 40 «прильотів» у Торському та Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів.