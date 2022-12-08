Кириленко розповів про ситуацію на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках

На Донеччині вночі російські сили продовжували вести обстріли на різних ділянках фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку вночі під періодичні обстріли потрапляли околиці Мар'їнської та Очеретинської громад, а вранці Авдіївка тричі потрапила під артобстріл.



На Горлівському напрямку загинуло двоє людей — у Бахмуті та Іванівському. Є поранені у Бахмуті. У громаді пошкоджено дві багатоповерхівки та три приватні будинки. Поодинокі обстріли зафіксовані на околицях Соледарської громади.



На Лисичанському напрямку троє людей поранено та сім будинків пошкоджено в Ямполі Лиманської громади.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинуло дев'ять мирних жителів, ще 16 — поранено.