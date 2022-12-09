П'ятеро людей стали жертвами обстрілів на Донеччині, ще двоє поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло п'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, троє людей стали жертвами обстрілів у Бахмуті, по одному — у Торецьку та Нетайловому. Ще двоє цивільних поранено у Торецьку.
За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинув 1251 мирний житель. 2711 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Читайте також:Житель Торецька загинув через російський артобстріл
Дивіться також: