П'ятеро людей стали жертвами обстрілів на Донеччині, ще двоє поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло п'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, троє людей стали жертвами обстрілів у Бахмуті, по одному — у Торецьку та Нетайловому. Ще двоє цивільних поранено у Торецьку.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинув 1251 мирний житель. 2711 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте також: Житель Торецька загинув через російський артобстріл

Дивіться також:



