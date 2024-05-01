Найманці з Непалу масово тікають з армії РФ — ГУР

Головне управління розвідки МОУ повідомило, що втеча найманців з Непалу, закріплених за військовою частиною 29328 ЗС РФ, викликана величезними втратами у «м'ясних штурмах», жорстоким ставленням російських польових командирів, включно з позасудовими стратами за відмову від виконання наказів, а також ― невиплатою обіцяних грошей.



«Групи російських загарбників здійснюють активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема на Луганщині, де перебував особовий склад в/ч 29328, але, як правило, результатів цей процес не має», — йдеться у повідомленні.



Однак, як зазначають у розвідці, потрапити з окупованої Луганщини назад до Непалу самотужки – доволі важко. Крім того, за участь у бойових діях проти України у складі російської армії громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності.



Раніше ми писали, що в російській армії зростає рівень дезертирства. Загалом у бойових підрозділах південного військового округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.