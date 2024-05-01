РФ обстрілює Часів Яр з артилерії та FPV-дронами: більшість волонтерів не заїжджає до міста

Окупаційна армія РФ обстрілює Часів Яр з артилерії та FPV-дронами, атакує цивільних. Саме тому більшість волонтерів не приїжджає до міста. Про це повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, – повідомляє Громадське радіо.



«До міста більшість волонтерів вже не заїжджає, і це показник. Основний ризик – артилерія та робота FPV-дронів, які працюють по цивільних», — зазначив він.



Крім того, Чаус заявив, що за останні 3-4 дні евакуації не було. Майже 70% людей віком 60+ не хочуть виїжджати з рідного міста.



За словами начальника міської військової адміністрації, у Часовому Яру жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість будівель зазнала критичних пошкоджень, а в приватному секторі щонайменше відсутні вікна. «Прильоти» часті та їх дуже багато.



«Вже близько місяця у нас пік обстрілів, на спад поки не пішло, хоча цього дуже хотілося б. Максимальна кількість обстрілів щодня. У місті не буває тихо», — додав глава Часовоярської МВА.



Раніше ми писали, що ЗС РФ мають завдання – захопити Часів Яр на Донеччині до 9 травня, коли в Росії відзначають День Перемоги.