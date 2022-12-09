Пять человек стали жертвами обстрелов на Донетчине, еще двое ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, три человека стали жертвами обстрелов в Бахмуте, по одному — в Торецке и Нетайлово. Еще двое гражданских ранены в Торецке.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1251 мирный житель. 2711 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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