Росіяни примусово виселяють українців із трьох населених пунктів Херсонської області — ЦНС

Російські загарбники розпочали примусове виселення мешканців трьох населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області – Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«За інформацією від місцевого підпілля, російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Окупанти проводять вивіз населення до відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусів», — йдеться у повідомленні.

Жителів тимчасово розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та Криму.

Як зазначають у ЦНС, приміщення, де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду до Росії, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік із подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська.

«Населенню окупанти забороняють забирати з собою будь-які габаритні речі, дозволяють лише ручну поклажу. Таким чином окупанти вивільняють будинки та квартири для розміщення російських окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, які бажають переїхати до певних населених пунктів», — додали в Опорі.

Паралельно з цими заходами окупанти облаштують сіткою над автомобільною дорогою Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське. Сітки закріплюють на деревах та стовпах вздовж дороги. Таким чином, росіяни намагаються вберегти свою техніку від українських дронів.