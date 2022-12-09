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США наклали санкції на військово-космічні сили РФ за закупівлю іранських безпілотників

09 грудня 2022, 20:43

США наклали санкції на військово-космічні сили РФ за закупівлю іранських безпілотників

США ввели санкції відносно трьох російських структур, зокрема проти Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії. Про це повідомляє міністерство фінансів США.

У документі відомства зазначається, що санкції також введено проти 924-го Державного центру безпілотної авіації Міноборони та Командування військово-транспортної авіації Росії.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що ці структури причетні до купівлі іранських безпілотників.

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