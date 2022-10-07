Ердоган заявив Путіну про готовність до вкладу у мир в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів сьогодні, 7 жовтня, телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.



Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на Управління зв'язків Адміністрації президента Туреччини.



Крім того, відбувся «обмін думками» щодо останніх процесів навколо війни РФ та України.



Ердоган «підтвердив готовність зробити внесок у мирне вирішення українського питання на користь усіх сторін», наголошується в повідомленні.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважається одним із ключових посередників у переговорах між Україною та Росією.



Після незаконного «референдуму» та анексії чотирьох територій президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом є Путін. Було прийняте відповідне рішення РНБО.



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