Франція передала Україні шість гаубиць TRF1 та 18 САУ Caesar

Франція за останні місяці передала українським військовим шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Ouest-France.



«Франція відправила в Україну велику кількість матеріалів, які охоплюють весь спектр висловлених українцями потреб. Серед них: шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, що буксируються, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale», - заявив Лекорню.



Він також зазначив, що уряд Франції передало Україні паливо, протитанкове та зенітне обладнання, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання), а також боєприпаси різних калібрів.



Гаубиця була представлена в 1979 році та вироблялася компанією GIAT. Призначена для оснащення артилерійських полків піхотних та танкових дивізій, має напівавтоматичне заряджання.