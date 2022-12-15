В Україні через розв'язану РФ війну загинули 447 дітей

Станом на ранок 15 грудня понад 1303 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, 447 дітей загинули та понад 856 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це із посиланням на інформацію ювенальних прокурорів повідомляє Офіс генпрокурора.



«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33», - розповіли прокурори, зазначивши що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



В ОГПУ також повідомили, що 14 грудня внаслідок обстрілу окупантами Херсона загинув 8-річний хлопчик, а під час фіксації військових злочинів, скоєних армією РФ на території Миколаївської області, в селі Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл російських військових трьох сестричок: двом по 16, а молодшій – 14 років. Крім того, стало відомо, що 24 листопада в результаті обстрілу Херсона отримав поранення 17-річний підліток.



«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю», - повідомили у прокуратурі.

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