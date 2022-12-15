В Украине из-за развязанной РФ войны погибли 447 детей

По состоянию на утро 15 декабря более 1303 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ, 447 детей погибли и более 856 получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на информацию ювенальных прокуроров сообщает Офис генпрокурора.

«Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 426, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 80, Запорожской – 78, Херсонской – 72, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 33», - рассказали прокуроры, отметив, что эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В ОГПУ также сообщили, что 14 декабря в результате обстрела оккупантами Херсона погиб 8-летний мальчик, а во время документации военных преступлений, совершенных на территории Николаевской области, в селе Новопетровка Баштанского района установлен факт гибели из-за обстрела оккупантов трех сестричек: двум по 16, а младшей - 14 лет.

Кроме того, стало известно, что 24 ноября в результате обстрела Херсона получил ранение 17-летний подросток.

«Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью», - сообщили в прокуратуре.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.